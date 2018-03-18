Украинцы рассказали международным наблюдателям о жизни в Крыму

Представители ФРГ и Норвегии наблюдают за голосованием на участке № 99 в Севастополе, Крым. 18 марта 2018

Представители ФРГ и Норвегии наблюдают за голосованием на участке № 99 в Севастополе, Крым. 18 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинская община Крыма попросила международных наблюдателей донести в своих странах правдивую информацию о жизни на полуострове, сообщила РИА Новости глава общины Анастасия Гридчина.

По ее словам, в воскресенье представители общины в рамках работы "Ассамблеи славянских народов Республики Крым" встретились с группой международных наблюдателей, которые прибыли в Крым с целью мониторинга хода голосования на выборах президента РФ.

"На встрече говорили о вопросах связанных с жизнью крымских украинцев в российском Крыму. Мы попросили международных наблюдателей донести в своих странах правдивую информацию о жизни различных народов, проживающих на полуострове. Мы рассказали, что украинская культура в Крыму последние четыре года, благодаря системной поддержке, переживает колоссальный подъем по сравнению с периодом, когда полуостров был в составе Украины", — сказала Гридчина.

По ее словам, наблюдатели пообещали помочь крымчанам прорвать информационную блокаду полуострова.

Гридчина также подчеркнула, что крымские украинцы активно голосуют на выборах президента РФ, так как выступают за мир и стабильность в Крыму в составе России.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосуют на выборах президента России. Накануне в Крым прибыли 43 международных наблюдателя из 20 стран мира, в том числе из Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них по всему полуострову задействовано 3,6 тысячи общественных наблюдателей.

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