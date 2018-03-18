Штаб Сурайкина пожаловался в ЦИК на лишение аккредитации в избиркоме в КЧР

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты от "Коммунистов России" Максима Сурайкина подал жалобу в Центризбирком в связи с лишением аккредитации в избиркоме в Карачаево-Черкесской республике представителя партии Андрея Давыдова, сообщил РИА Новости зампред центрального комитета партии Сергей Малинкович.

"Республиканская избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики лишила аккредитации и полномочий члена республиканской комиссии с правом совещательного голоса от нашей партии Андрея Давыдова", — сказал Малинкович.

По его словам, "вопиющие случаи" происходят крайне редко, а причина лишения Давыдова аккредитации "абсолютно неуместна". "Что они говорят? Они говорят, что подпись Сурайкина под удостоверением, свидетельствующем о его (Давыдова) полномочиях, якобы вызывает сомнения. Сейчас подана жалоба в Центральную избирательную комиссию. Хочу призвать ЦИК РФ немедленно и оперативно вмешаться в ситуацию", — заключил он.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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