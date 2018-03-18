Французский депутат высоко оценил организацию голосования в Крыму

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Муниципальный депутат провинции Прованс (Франция) Юбер Файяр, приехавший в Крым наблюдать за выборами президента РФ, считает, что процесс голосования хорошо организован и демократичен, а тем западным политикам, которые высказывают сомнения, — рекомендует в следующий раз приехать и увидеть все своими глазами.

Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией. За ходом выборов в Крыму и Севастополе следят официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Накануне в Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них по всему полуострову задействовано 3,6 тысячи общественных наблюдателей.

"Я нахожусь в Севастополе. Я посетил большое количество избирательных участков. Считаю, что голосование идет хорошо, много людей голосует. Я внимательно наблюдал процесс голосования на избирательных участках, он прекрасно организован… Много людей разных возрастов приходят голосовать в Крыму, никаких проблем", — сказал РИА Новости Файяр по телефону.

Он отметил, что на некоторых избирательных участках установлены новые электронные системы сканирования бюллетеней для голосования. "Я считаю, это очень современно. И я думаю, что России не приходится краснеть за свою избирательную систему", — добавил французский эксперт.

Файяр отметил, что не видел никаких нарушений в ходе голосования в Севастополе.

"Атмосфера очень доброжелательная. Никаких нарушений. Люди приходят голосовать на те избирательные участки, где они записаны. Они берут бюллетени, идут в кабинку для голосования. Процесс абсолютно нормальный и демократичный. Я знаю, что некоторые западные политики и СМИ фантазируют, и в следующий раз я им советую приехать и увидеть все своими глазами", — сказал французский эксперт.

Он отметил, что приехал в Крым, поскольку для него важно увидеть реальную ситуацию, не основываясь на предрассудках.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>