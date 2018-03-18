В Псковской области активнее всего голосуют в Струго-Красненском районе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Жители Струго-Красненского района Псковской области проявляют самую большую активность на выборах президента России, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

"Явка на 15 часов в Струго-Красненском районе составила 65,66%" — сказал собеседник агентства.

Всего, по данным на 15.00, в Псковской области проголосовало 48,69%, или 255 тысяч 466 избирателей. На прошлых президентских выборах на это время в регионе проголосовали 39,11% избирателей.

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