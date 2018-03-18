В ЦИК прокомментировали жалобы на торговлю на избирательных участках

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Жалобы на наличие торговли и предоставление услуг на избирательных участках носят неправовой характер, поскольку к правонарушениям эти ситуации не относятся, заявила член ЦИК РФ Майя Гришина.

По ее словам, большую группу обращений составляют жалобы на наличие в помещениях, где проводится голосование, различных услуг, торговли, проведение мероприятий, конкурсов, что квалифицируется как подкуп или агитация за явку.

"Подкупом является вручение материальных ценностей или обещание таковых, сопряженное с призывом голосовать за определенного кандидата. Это если говорить о правовой стороне вопроса. Если говорить об организационной стороне, то помещение для голосования… описано четко, как оно должно быть обустроено в федеральном законе: никаких отвлекающих, посторонних, не связанных с организацией голосования объектов, предметов и людей в помещениях для голосования находиться не должно", — напомнила Гришина в информцентре ЦИК.

"В зданиях, где размещены помещения для голосования, можно размещать торговлю, какие-либо услуги для населения, развлекательные мероприятия, это не выходит за рамки обычной организации непосредственно сопутствия выборам. Это не нарушает законодательство, если не нарушает порядок выборов и не связано с агитацией за кого-либо из конкретных кандидатов или против них", — отметила член ЦИК.

По ее словам, такого рода обвинения носят "неправовой характер".

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>