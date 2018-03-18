В ЦИК прокомментировали жалобы на торговлю на избирательных участках

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Жалобы на наличие торговли и предоставление услуг на избирательных участках носят неправовой характер, поскольку к правонарушениям эти ситуации не относятся, заявила член ЦИК РФ Майя Гришина.
По ее словам, большую группу обращений составляют жалобы на наличие в помещениях, где проводится голосование, различных услуг, торговли, проведение мероприятий, конкурсов, что квалифицируется как подкуп или агитация за явку.
"Подкупом является вручение материальных ценностей или обещание таковых, сопряженное с призывом голосовать за определенного кандидата. Это если говорить о правовой стороне вопроса. Если говорить об организационной стороне, то помещение для голосования… описано четко, как оно должно быть обустроено в федеральном законе: никаких отвлекающих, посторонних, не связанных с организацией голосования объектов, предметов и людей в помещениях для голосования находиться не должно", — напомнила Гришина в информцентре ЦИК.
"В зданиях, где размещены помещения для голосования, можно размещать торговлю, какие-либо услуги для населения, развлекательные мероприятия, это не выходит за рамки обычной организации непосредственно сопутствия выборам. Это не нарушает законодательство, если не нарушает порядок выборов и не связано с агитацией за кого-либо из конкретных кандидатов или против них", — отметила член ЦИК.
По ее словам, такого рода обвинения носят "неправовой характер".
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.