Участники Баренц-игр из Мурманской области проголосуют в поселке на границе

МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Мурманские участники зимних Баренц-игр, которые проходят в шведском городе Лулео, в воскресенье вечером, возвращаясь с соревнований, проголосуют в поселке Алакуртти недалеко от границы с Финляндией, сообщила РИА Новости председатель областного спорткомитета Светлана Наумова.

Баренц-игры — это спортивный праздник, включающий в себя около 30 различных видов спорта. Игры являются площадкой для спортивного и культурного обмена опытом между Россией, Норвегией, Швецией и Финляндией. В этом году они проходили с 16 по 18 марта в Лулео на севере Швеции.

Как рассказала Наумова, делегация Мурманской области в этом году составила 392 человека. "Из них совершеннолетние, имеющие право голосовать, — 102 человека; 55 из них проголосовали досрочно. В воскресенье около 19.00-19.30 мск остальные члены делегации проголосуют в поселке Алакуртти", — рассказала Наумова.

Девиз Баренц-игр — "обмен арктическим духом". Благодаря совместной работе всех четырех Баренц-стран, спортсменов, тренеров, руководителей и судей дается возможность поделиться знаниями и опытом в международных спортивных соревнованиях.

Баренц-игры собирают около 1000 спортсменов в возрасте от 15 до 25 лет каждый год, чтобы конкурировать в том или ином спортивном событии. Соревнования проходят каждые два года в качестве зимних игр и каждый год как летние игры. Игры проводятся поочередно между четырьмя странами.

Другие новости региона читайте здесь >>

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>