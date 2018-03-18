Грузовик с медалями для избирателей не успел в Севастополь к выборам

Представители ФРГ и Норвегии наблюдают за голосованием на участке № 99 в Севастополе, Крым. 18 марта 2018

Представители ФРГ и Норвегии наблюдают за голосованием на участке № 99 в Севастополе, Крым. 18 марта 2018

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Один грузовик с медалями, которые получают севастопольские избиратели на участках для голосования, задержался на керченской паромной переправе из-за непогоды и не успел доехать в Севастополь к 18 марта, сообщил журналистам экс-глава Севизбиркома Валерий Медведев.

Всем проголосовавшим на выборах президента РФ жителям Севастополя на избирательных участках вручается нагрудный знак — медаль в память о референдуме 2014 года, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав России. Медаль и удостоверение вручаются всем избирателям на всех участках города, сообщили ранее члены комиссии избирательного участка номер 99 Ленинского района города.

"Машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи", — сказал Медведев.

На самой медали выгравировано "С Россией навсегда!", а в удостоверении написано "В память о референдуме 16 марта 2014 года в городе-герое Севастополе".

В Севизбиркоме нет сигналов о том, что некоторые избиратели отказывались голосовать из-за того, что обещанные нагрудные знаки отсутствовали. Об этом журналистам сказал глава избиркома региона Александр Петухов.

В правительстве региона подтвердили факт задержки части памятных знаков и пообещали, что все они будут переданы всем желающим севастопольцам.

"В ближайшие два-три дня все севастопольцы при предъявлении удостоверения (которое также выдается на участке для голосования) смогут получить памятный нагрудный знак", — сказал журналистам замгубернатора города Вячеслав Гладков.

Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией. В Севастополе организовано 182 участка для голосования для выборов президента России. Правом голоса обладает, по уточненным данным более 325 тысяч человек. На 86 избирательных участках города задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), на 143 участках организовано видеонаблюдение.

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