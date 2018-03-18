В Афинах россияне после полумарафона прибежали голосовать на выборах

Голосование участников Афинского марафона на выборах президента РФ в Греции. 18 марта 2018

Голосование участников Афинского марафона на выборах президента РФ в Греции. 18 марта 2018

АФИНЫ, 18 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Афинах на выборах президента России проголосовала супружеская чета россиян — участников Афинского полумарафона, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии 8077.

В Афинах в воскресенье проходит традиционный полумарафон – забег на 21 километр, в связи с чем с утра в центре столицы было перекрыто автомобильное движение.

"Участники сегодняшнего Афинского марафона, завершив дистанцию, добежали до избирательного участка в Российском центре науки и культуры, чтобы проголосовать на выборах президента России", — сообщили в избиркоме.

© Фото предоставлено Российским центром науки и культуры Голосование участников Афинского марафона на выборах президента РФ в Греции. 18 марта 2018 © Фото предоставлено Российским центром науки и культуры Голосование участников Афинского марафона на выборах президента РФ в Греции. 18 марта 2018

В Греции очень большой интерес к выборам — явка, по словам сотрудников УИК, превышает все ожидания.

Очередь на участке не уменьшается, в выборах приняли участие уже 2,3 тысячи человек, сообщил РИА Новости председатель УИК Олег Бредихин.

На выборах президента Российской Федерации в марте 2012 года в Афинах проголосовали 2609 человек.

Высокая явка также наблюдается в Салониках и в Александруполисе. Как ранее сообщалось, в Салониках сотни человек стоят в очереди возле генконсульства РФ, где проходит голосование.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Кандидатами на пост президента зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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