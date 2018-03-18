Дирижер Федосеев проголосовал на выборах президента России в Вене

ВЕНА, 18 мар — РИА Новости. Художественный руководитель и главный дирижёр Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимир Федосеев проголосовал на выборах президента России в Вене.

Свой голос на избирательном участке в мировой столице музыки также отдал российский оперный певец Евгений Нестеренко, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров.

В Австрии голосование проходит на избирательных участках в зданиях посольства в Вене и генерального консульства в Зальцбурге. Участки открыты с 8.00 (10.00 мск) до 20.00 (22.00). Чтобы отдать свой голос, необходимо иметь при себе только заграничный паспорт.

На участке в Вене присутствуют два наблюдателя от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. На 14.00 мск в австрийской столице проголосовали порядка 800 человек, отметил Хайдаров.

Выборы президента России проходят в воскресенье, 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на высший государственный пост восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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