МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президентские выборы позволят российским регионам сделать серьезный шаг в политическом развитии, а также в поисках политической идентификации, заявил член ЦИК Василий Лихачев.

"Презентации … об активной деятельности субъектов Российской Федерации и избирательных комиссий, избирательных структур говорят о том, что российские регионы в полной мере отвечают требованиям современного международного регионализма, тем критериям, которые установлены директивами Совета Европы, … Европейского союза, СНГ, ШОС и других международных организаций", — сказал Лихачев в информцентре ЦИК.

"С этой точки зрения, мне представляется, будет совершенно правильным и адекватным вывод, что эти выборы позволят в политическом развитии, в поисках современной политической идентификации российских регионов… сделать очень серьезный шаг", — отметил Лихачев.

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