Сигналы о минировании нескольких участков в Москве и ЦИК оказались ложными

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Несколько звонков с угрозой минирования избирательных участков в Москве и ЦИК на выборах президента РФ не подтвердились после обследования территорий правоохранительными органами, заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На четыре избирательных участка поступили сообщения о том, что заложены взрывные устройства. Участки проверили оперативные органы, в ходе исследования ничего не нашли. Процесс голосования и работа комиссий не прерывалась. Этого показалось мало, вскоре поступили сигналы о том, что заминирован ЦИК, но и здесь ничего не нашли", — сказал Реут.

В российской столице в воскресенье открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. По данным 15.00 явка в Москве достигла 40%.

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