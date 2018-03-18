Социолог рассказал, как повысит явку на выборах новый механизм открепления

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Новый механизм открепления повысит явку на выборах президента России примерно на 5% в сравнении с 2012 годом, считает председатель Института социальных и экономических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.
"Новый механизм открепления, мобильности избирателей, возможности проголосовать не по месту прописки, а там, где удобнее. Этим механизмом воспользовались почти 5% избирателей. И примерно в тех же пределах можно ожидать роста итоговой явки на выборах по сравнению с предыдущими. В итоге явка, скорее всего, будет несколько выше, чем на предыдущих президентских выборах в 2012 году", — сказал Бадовский РИА Новости.
Аналитик добавил, что на данный момент наблюдается достаточно высокая явка, пояснив, что это характерно для президентских выборов в России, поскольку именно выборы главы государства воспринимаются россиянами как важнейшие, определяющие развитие страны и ее будущее.
"Право избирать — важнейшее конституционное право граждан, и государство, приняв этот новый механизм голосования по месту пребывания, сделало все возможное, чтобы создать для граждан максимально удобные, доступные, комфортные условия для реализации своих конституционных прав", — пояснил Бадовский.
Политолог добавил, что "второй важнейший момент, который сработал на явку, — эффективное информирование о выборах и проведение информационной кампании, благодаря которой удалось акцентуировать тезис о том, что участие в выборах — важнейший элемент гражданственности, патриотизма, общего участия в жизни страны, в ее развитии, в создании ее будущего".
"Наконец, международная обстановка — от Олимпиады и до последних событий вокруг Британии — все это создавало, в том числе и в последнюю неделю президентской избирательной кампании, дополнительный импульс национальной консолидации, усиливало референдумный характер выборов, стремление к объединению", — заключил Бадовский.
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