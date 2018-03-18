В Таджикистане на выборах президента России проголосовали уже 9752 человек

ДУШАНБЕ, 18 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Более 9,7 тысячи человек уже проголосовали в Таджикистане на выборах президента России, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии, советник-посланник посольства РФ в Душанбе Валерий Дергачев.

"По последним данным, уже проголосовали 9752 человек. Активность избирателей очень высокая, но мы рассчитываем, что до 20.00 местного времени (18.00 мск) все успеют проголосовать", — сказал он.

По его словам, каких-либо нарушений и инцидентов на участках зарегистрировано не было. "Гголосование проходит в спокойной обстановке при высокой активности избирателей", — сказал Дергачев.

В Таджикистане участки для голосования расположены в помещении в Российского центра науки и культуры в столице республики, при консульстве в городе Худжанде (на севере страны), три участка расположены в гарнизонах российской военной базы в Таджикистане — в Душанбе, Курган-Тюбе, а также на военно-космическом объекте "Окно" (город Нурек).

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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