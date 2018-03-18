В СПЧ обсудят, нужно ли открывать буфеты на избирательных участках

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудит целесообразность проведения празднований и организации буфетов на избирательных участках после выборов президента, сообщил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета по наблюдению за выборами Игорь Борисов.

"На всех участках (в Хабаровске) были организованы какие-то буфеты, какие-то выступления, активность в городе была высокая… Мы сейчас и после выборов будем дискутировать по этому вопросу с точки зрения возможности в зданиях, где проводят голосование, проведения других каких-то мероприятий", — сказал Борисов на полях "Ночи выборов".

Он пояснил, что закон не запрещает проводить какие-либо мероприятия на одной территории с голосованием, если они не мешают реализации избирательного процесса. В Хабаровске, по его словам, у представителей СПЧ не было замечаний к организации выборов, однако буфеты и празднования спровоцировали очереди в час пик на голосовании.

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