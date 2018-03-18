Столетняя жительница Смоленска проголосовала на одном из участков города

БРЯНСК, 18 мар – РИА Новости. Жительница Смоленска, ветеран войны Любовь Титкова, которой 5 марта исполнилось 100 лет, проголосовала на одном из избирательных участков в Заднепровском районе, сообщили РИА Новости в региональном правительстве

"Ветерану Великой Отечественной войны Титковой Любови Васильевне 5 марта исполнилось 100 лет. Любовь Васильевна в хорошей форме, отказалась от вызова участковой комиссии домой и сама пришла голосовать на свой участок", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что ветеран восстанавливала разрушенное войной на Смоленщине народное хозяйство. Переехав в город Смоленск, женщина работала в столовой Красноборского сыркомбината, затем в детском саду и никогда не жаловалась на жизнь.

"Любовь Васильевна вырастила двоих дочерей, у неё пятеро внуков, десять правнуков и два праправнука. На избирательный участок ее привели именно внуки", — сказал собеседник агентства.

На избирательном участке ветерана ждал букет от избирательной комиссии.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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