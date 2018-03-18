Файеры, медведи, балалайки и капуста: как Украина российские выборы срывала

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские радикалы, митингующие против проведения выборов президента России, организовали провокации с целью сорвать голосование при молчаливом согласии полиции.
В Киеве правоохранители заблокировали российское посольство. Вход огородили металлическим забором, вокруг которого дежурят бойцы нацгвардии. Сейчас в учреждение могут пройти только граждане с дипломатическим паспортом.
Киевская капуста
Россияне, пришедшие к диппредставительствам, подвергаются нападкам националистов, которые собрались у заграждения.
Так, неизвестные забросали квашеной капустой пожилую женщину, представившуюся Наталией. Пенсионерка пришла к посольству, чтобы принять участие в голосовании, и, получив отказ, осталась, чтобы поговорить с журналистами. В это время из-за ограждения в ее сторону полетели соленья.
Собравшиеся у посольства радикалы также включили музыку и стали разводить костер в бочках для обогрева. Кроме того, у забора появились люди с бутылками водки и некто в костюме медведя с балалайкой в "лапах". Незадолго до этого пятеро молодых людей с символикой националистической партии "Свобода" подожгли сигнальные файеры.
"Мины" и туалет
В Одессе полиция перекрыла для автомобильного движения улицу, где расположено здание консульства. Украинские правоохранители пояснили, что им "поступило сообщение о минировании", и попросили журналистов и прохожих покинуть близлежащую территорию.
Тем не менее, это не остановило радикалов, решивших сорвать голосование. Как сообщил в своем блоге Лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский, националисты установили неподалеку от дипмиссии биотуалет, обклеенный антироссийскими лозунгами и провозгласили его "избирательной кабинкой".
Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. pic.twitter.com/ttachWYLTu— Вячеслав Неверов (@Slavko_N53) 18 марта 2018 г.
"Коридоры позора"
Во Львове и Харькове националисты, объявившие о создании "коридора позора" для желающих проголосовать, перешли к еще более агрессивным действиям. Так, члены Организации украинских националистов* изрисовали российские дипломатические автомобили красно-черными флагами и надписями "Крым наш".
Они также расклеили на заборе плакаты с экстремистскими лозунгами и подожгли покрышки у здания консульства. При этом полицейские, охраняющие учреждение, не стали предпринимать какие-либо меры.
Накануне МВД Украины заявило, что не пустит россиян в диппредставительства для участия в выборах президента. Полиция оцепила здания посольства в Киеве, а также консульств во Львове и Одессе. Попасть туда могут только сотрудники дипучреждений.
МИД России назвал решение Киева беспрецедентным и заявил, что оно противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
*Запрещенные в России экстремистские организации
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