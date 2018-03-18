Жительница Ростова-на-Дону проголосовала на выборах в свой 93 день рождения

Евдокия Петровская, которая проголосовала в Ростове-на-Дону в свой 93 день рождения. 18 марта 2018

Евдокия Петровская, которая проголосовала в Ростове-на-Дону в свой 93 день рождения. 18 марта 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Жительница Ростова-на-Дону Евдокия Петровская проголосовала "на дому" на выборах президента России в свой 93-й день рождения, сообщила РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии 1768 Лилия Сорокина.

"Так получилось, что ее день рождения совпал с выборами президента страны. Поэтому, чтобы поздравить ее и предоставить возможность проголосовать, к ней пришли группа голосования на дому, а также председатель территориальной избирательной комиссии", — сказала собеседница агентства.

Имениннице подарили букет цветов и воздушные шары. "Она рассказала, что раньше много лет работала председателем участковой комиссии, а теперь председателем комиссии работает ее дочь", — отметила Сорокина.

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