Эксперт отменил рост интереса к выборам президента России на Кубани

КРАСНОДАР, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ на Кубани проходят в рамках избирательного законодательства, интерес к ним выше, чем в 2012 году, считает уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае, член Объединенного штаба общественного наблюдения за выборами на территории Краснодарского края Сергей Мышак.

"Я могу отметить, что ситуация в целом спокойная, а процесс идет в рамках избирательного законодательства. Интерес к выборам в этом году гораздо выше, чем на прошлых выборах в 2012 году, когда избирался президент. Это отчасти связано с более эффективной информационной политикой и Центральной избирательной комиссии России, и региональных избиркомов", — приводятся слова Мышака в сообщении избиркома края.

По наблюдениям эксперта, кандидаты предлагали разные программы и разное видение по устройству страны.

"Может быть, есть и другие причины, но то, что интерес избирателя к выборам выше, чем это было в 2012 году, очевидно. Средства массовой информации это также активно отмечают в публикациях", — заключил омбудсмен.

К 15.00 в Краснодарском крае проголосовала ровно половина избирателей региона. В 2012 году явка к этому часу составляла 47,05%.

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