В Челябинске рассказали, как беременные и роженицы голосуют на выборах

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Беременные женщины, а также те, кто стал мамами в воскресенье, голосуют на выборах президента РФ в областном перинатальном центре Челябинска, сообщили РИА Новости в самом центре.

"Сегодня в перинатальный центр приходили представители участковой избирательной комиссии, приносили урны для голосования. Обошли все отделения, где находятся беременные женщины, а также где лежат уже мамы с новорожденными. Так, в послеродовом отделении проголосовало 27 женщин", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что противопоказаний для голосования нет, каждый может и должен воспользоваться своим избирательным правом.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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