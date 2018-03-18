Российский посол в Литве рассказал о работе по информированию избирателей

ВИЛЬНЮС, 18 мар — РИА Новости. Посол России в Литве Александр Удальцов сообщил РИА Новости, что дипмиссия провела беспрецедентную работу по информированию избирателей о выборах президента РФ.

"На президентских выборах активность избирателей всегда более высокая, как в РФ, так и за рубежом. Мы провели беспрецедентную работу по информированию избирателей. Отмечу, что мы привозим на избирательные участки голосующих из 12 городов", — сказал Удальцов.

По его словам, явка повышена на всех избирательных участках в пяти городах Литвы. "Можно сказать рекордная явка", — подчеркнул он.

В Литве в выборах президента России могут принять участие граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящихся на территории балтийской республики. Избирательные участки в воскресенье открыты с 08.00 до 20.00 (09.00 — 21.00 мск) в посольстве РФ в Вильнюсе, Генеральном консульстве РФ в Клайпеде, культурном центре "Драугисте" в городе Висагинас, гостинице Park Inn в Каунасе, школе "Сантарвес" в городе Шяуляй.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>