Севастополь впервые выбирает президента России

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости, Максим Грознов. Первые выборы президента России проходят в двух новых субъектах России – республике Крым и Севастополе. В городе-герое Севастополе люди активно голосуют, на многих избирательных участках образуются очереди, но настроение у людей праздничное. За процессом наблюдают общественники и аккредитованные ЦИК наблюдатели.

Гордость за свой выбор

Житель Севастополя Владимир Федорович пришел на избирательный участок №99 Ленинского района к его открытию, в восемь утра. Он рассказал, что пришел так рано, потому что стремился проголосовать именно на выборах президента страны и не мог усидеть дома. Проходящие в Севастополе и Крыму выборы – первые для регионов выборы президента России, отметил он, именно поэтому он считает этот момент крайне важным и волнительным.

"Я истинный севастополец, я здесь родился и вырос. Я только сейчас с гордостью пришел голосовать. Сегодня я выберу русского президента", — сказал Владимир Федорович.

На участке всем желающим раздавали нагрудные знаки в виде медалей, посвященных четырехлетию со дня референдума. Работники участковой комиссии сообщили, что эти нагрудные знаки будут выдаваться всем, кто пришел на выборы. Владимир Федорович оказался одним из первых, кто получил нагрудный знак.

Голосовавшие в девять утра на участке №37 жительницы Севастополя Наталья Павловна и Фардана Абибулаевна рассказали, что живут в городе-герое с 70-х годов, но эти выборы для них стали особенными.

"Настроение хорошее. Пришли и проголосовали от души. Организовано все хорошо", — сказали пенсионерки РИА Новости.

Среди голосовавших утром на том же участке был девяностодвухлетний подполковник в отставке Анатолий Васильевич Галкин. Он пришел на выборы президента РФ со своей супругой и сказал, что надеется принять участие в голосовании и на будущих президентских выборах через шесть лет.

"Я пришел в военной форме, потому что считаю выборы президента России — это великий праздник. Мне через два месяца будет 93 года, совсем чуть-чуть до ста лет осталось. Я думаю, что доживу до следующих президентских выборов, когда мне будет 99", — сказал Галкин.

Сенатор в очереди за бюллетенем

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева рассказала, что пришла голосовать на свой избирательный участок №129 к его открытию. Участок находится в помещении библиотеки, оно небольшое и там образовалась очередь уже с самого утра, сказала сенатор.

"Я специально подошла рано, к восьми утра, так как мне нужно заниматься весь день организационными делами и вот добросовестно стояла в очереди 35 минут. Честно скажу, меня это порадовало – что люди идут и люди голосуют", — сказала Тимофеева.

Спикеру заксобрания Екатерине Алтабаевой удалось избежать очереди на избирательном участке, но она объяснила это стечением обстоятельств.

"Мне повезло – я попала в тот момент, когда к той барышне, где я должна была получить бюллетень, не было людей, а к соседнему столику была огромная очередь. Но когда мы шли с участка – это 19-ая школа, мы видели просто толпу людей, которые направлялись туда", — сказала Алтабаева.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников проголосовал на участке, расположенном в школе в бухте Казачья, введенной в строй в 2017 году. Овсянников пришел на выборы с тремя детьми – старшей дочерью и двумя сыновьями. Ему также пришлось потратить время для получения бюллетеня – на участке было много желающих проголосовать.

"Это важное событие, мы пришли всей семьей. Я думаю, каждый севастополец сделает сегодня такой шаг… Это финал интеграции (Севастополя и Крыма) в правовое и политическое пространство России", — сказал журналистам после голосования Овсянников.

Наблюдатели издалека

За ходом избирательной кампании в Севастополе следят международные наблюдатели из США, Великобритании, Германии, Кипра, Израиля, официально аккредитованные Центральной избирательной комиссией России. Кроме них работали представители общественных организаций из-за рубежа. Эксперты отметили хорошую организацию выборов на полуострове и высокую активность избирателей.

"Мы против тех, кто препятствует крымчанам выбирать свое будущее, против жестких мер, которые принимает Запад с целью наказать население Севастополя и Крыма за принятое решение в 2014 году. Убеждена, что все процедуры организованы законно. Каким бы ни был результат, важно, что жители массово принимают участие в выборах президента и демонстрируют свою позицию", — сказал на брифинге депутат парламента Кипра Скеви Кутра-Кукума.

"Решение, принятое населением полуострова, законно и правильно. Это решение народа, и его надо принять. Крым был, есть и будет российским", — сказал журналистам доктор юридических наук, дипломат из Кипра Софоклис Софокли.

Глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк (ФРГ) Андрес Маурер подчеркнул, что "сегодня севастопольцы и крымчане своей активной позицией поставят точку в вопросе принадлежности Крыма".

Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией. В Севастополе организовано 182 участка для голосования для выборов президента России. Правом голоса обладает, по уточненным данным, более 325 тысяч человек. На 86 избирательных участках города задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017), на 143 участках организовано видеонаблюдение.

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