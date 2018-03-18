Эксперт из Казахстана рассказала о настроении на выборах в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – РИА Новости. Член координационного совета молодежного крыла "ЖасОтан" партии "Нур Отан" из города Астана (Казахстан) Жансая Каунышбекова, прибывшая в Челябинск на выборы президента РФ как эксперт, удивилась, что местные жители идут на выборы как на праздник, всей семьей и с позитивным настроем.
"Я посетила сегодня более шести избирательных участков в Челябинске. Могу отметить, что выборы проходят спокойно, люди активно принимают участие. В основном — это взрослое население. В принципе сложилось позитивное впечатление. Заметно, что этот день стал праздником для людей – были концерты, на участках буфеты, приходят семьи с детьми … Видно, что у всех позитивный настрой", — сказала она РИА Новости.
В настоящее время каких-либо видимых нарушений, по ее словам, ею замечено не было.
Эксперт добавила, что для нее новшеством на этих выборах в Челябинске стало наличие комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Но, по ее мнению, нужно учитывать тот факт, что это машина и не даст ли она каких-либо сбоев.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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