В СПЧ будут добиваться уголовного преследования фальсификаторов в Люберцах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будут добиваться уголовного преследования фальсификаторов на избирательном участке в Люберцах, если подтвердится вброс бюллетеней, сообщил в воскресенье сопредседатель мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за выборами Игорь Борисов.

"Если мои коллеги, я лично, будем становиться свидетелями в том, что был вброс, мы будем добиваться и уголовного преследования фальсификаторов, и отмены итогов на этом конкретном участке, где был установлен вброс", — сказал Борисов на полях "Ночи выборов".

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что в подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней на участке 1480. По ее словам, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, а бюллетени из урны, куда произошел вброс, аннулируют.

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