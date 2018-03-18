Гендиректор ВЦИОМ: явка на выборах президента на 15.00 составила 46,9%

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ составила, по данным на 15.00, 46,9%, заявил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, ссылаясь на exit poll фонда.

"Мы компания, которая по всей стране проводит экзит-полы, опросы на выходах из избирательных участков. Всего в этом исследовании принимает участие больше 2 тысяч человек, из них 2400 человек находится непосредственно невдалеке от избирательных участков. По всей стране… 68 регионов страны участвуют в этом исследовании, 1200 избирательных участков. Какие результаты сейчас: сейчас мы уже опросили более 138 тысяч человек по всей стране", — сказал Абрамов ходе онлайн-марафона "Ночь Выборов" в "Известия Холле".

"Уже на сегодня мы можем сказать, что явка избирателей несколько выше, чем на предыдущих президентских выборах… На данные 15.00 по московскому времени мы фиксируем явку порядка 46,9%", — добавил он.

Абрамов добавил, что, по данным фонда, активнее голосуют женщины, чем мужчины. "Порядка половины избирателей — это 45+", — добавил он.

Гендиректор ВЦИОМ также отметил, что интерес у граждан к выборам поднялся. "Нашим гражданам они (выборы) стали более интересны. Так что дискуссии, которые есть в обществе по поводу внешнеполитической обстановки, ну и, конечно же, внутриполитической обстановки, подняли интерес к этим выборам", — сказал Абрамов.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>