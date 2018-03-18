ВИЛЬНЮС, 18 мар — РИА Новости. Активность избирателей на президентских выборах в Литве в этом году существенно выше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году, сообщил РИА Новости наблюдатель от кандидата Ксении Собчак Михаил Воронков.

"Явка избирателей существенно выше, чем в 2016 году. На 14.00 (15.00 мск) активность избирателей такая же, как в 2016 году за целый день. Она составляет уже около 1,5 тысячи человек", — сказал РИА Новости Воронков.

По словам Воронкова, работа избирательной комиссии и представителей общественного контроля имеют единую цель. "С избирательной комиссией у нас как наблюдателей отношения хорошие. Мы делаем одно общее дело, чтобы выборы прошли честно, чтобы со стороны общественного контроля и комиссии не было претензий к результату", — добавил он.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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