Наблюдатель из Бразилии высоко оценил организацию выборов в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Ответственный за международные отношения в парламенте города Гуарульюс (Бразилия) Деванир Кавальканте де Лима дал хорошую оценку работе избирательных участков в Красноярске на выборах президента России, сообщил журналистам заместитель начальника управления пресс-службы губернатора и правительства края Николай Базаров.

В течение дня международный эксперт посещал избирательные участки в краевом центре и наблюдал за ходом голосования, отметил начальника пресс-службы.

"По его словам, он не зафиксировал каких бы то ни было нарушений: на участках очень много людей, но голосование идет спокойно и очень организованно", — сказал Базаров.

Как отметил Кавальканте де Лима, слова которого привел Базаров, люди приходят на избирательные участки целыми семьями.

"Сегодня очень высокая гражданская активность, и в этом я вижу большую разницу с Бразилией. Я наблюдал выборы в других странах. В Боливии, например, приходилось сталкиваться с элементами принуждения к голосованию. Я вижу, что выборный процесс в Красноярске проходит очень демократично — нет никакого принуждения к голосованию. Очень много людей приходят на участки в хорошем настроении, заметен душевный подъем", — процитировал наблюдателя Базаров.

Явка избирателей на выборах президента в Красноярском крае на 18.00 (14.00 мск) составила 54,64%, сообщил региональный избирком. По его данным, на этот же период в 2012 году на выборах президента явка в крае составляла 51,89%.

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