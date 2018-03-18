В Крыму проголосовали более половины избирателей

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в Республике Крым по состоянию на 15.00 мск составила 53,48%, или более 803 тысяч избирателей, сообщил журналистам глава крымского избиркома Михаил Малышев.

"По состоянию на 15.00 всего по Республике Крым проголосовало 803 тысячи 418 избирателей или 53,48%", — сказал Малышев.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосуют на выборах президента России. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий.

За ходом выборов в Крыму и Севастополе следят официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Накануне в Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них по всему полуострову задействовано 3,6 тысячи общественных наблюдателей.

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