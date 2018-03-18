Общий выбор всегда сплачивает людей, заявила глава Мурманской области

МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун проголосовала на выборах президента России и отметила, что общий выбор сплачивает людей.

Губернатор Мурманской области вместе с супругом пришла на избирательный участок в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова.

"Выборное право – важнейшее конституционное право гражданина. И я уверена, что каждый должен этим правом воспользоваться. Северяне всегда были активными избирателями. Сегодня мы голосуем за наше будущее", – сказала Ковтун.

Пообщавшись с земляками, которые тоже пришли на избирательные участки в ДК Кирова, губернатор отметила большой интерес и активность жителей.

"Когда мы делаем общий выбор, он всегда нас сплачивает", — добавила глава региона.

Явка на выборах президента России в Мурманской области к 15.00 мск достигла 48,45%, на прошлых выборах главы государства в 2012 году этот показатель был ниже — 37%. Как отметили в областной избирательной комиссии, наибольшая явка традиционно отмечается в закрытых административных территориальных образованиях.

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