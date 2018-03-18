В ЦИК объяснили, почему на участке в Челябинске закончились бюллетени

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина прокомментировала сообщение о закончившихся избирательных бюллетенях на одном из участков в Челябинске, отметив, что это не является нарушением, а скорее форс-мажором.

Ранее движение "Голос" сообщило, что на одном из участков в Челябинске закончились все бюллетени для голосования на выборах президента РФ.

"Это не правонарушение, это форс-мажор. Предусмотрен механизм дополнительной поставки из вышестоящих комиссий дополнительных бюллетеней", — пояснила Гришина РИА Новости ситуацию, когда на участках заканчиваются бюллетени.

Как добавила РИА Новости пресс-секретарь избирательной комиссии Челябинской области Екатерина Колбышева, действительно, на избирательном участке № 2058 к середине дня закончились бюллетени. Такое, по ее словам, может случиться, и связано с голосованием по месту нахождения, так как на участок обычно выдается число бюллетеней, соответствующее числу зарегистрированных избирателей, и в итоге сложно прогнозировать, сколько на участок придет избирателей. Но дополнительные бюллетени будут доставлены на участок, отметила она.

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