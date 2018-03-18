Представитель Собчак Дмитрий Гудков вошёл в состав Мосгоризбиркома

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков в воскресенье назначен членом Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса по уведомлению кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, следует из документа, опубликованного на сайте столичного избиркома.

"Принять к сведению уведомление зарегистрированного кандидата на должность президента Российской Федерации Ксении Анатольевны Собчак о назначении членом Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса Гудкова Дмитрия Геннадьевича. Выдать Гудкову удостоверение члена Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса установленного образца", — следует из материалов, размещённых в воскресенье.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков ранее заявили, что решили объединиться и договорились создать новую партию. Гудков накануне сообщил РИА Новости, что съезд "Гражданский инициативы", на базе которой будет создана новая партия, пройдет в мае. На этом же съезде Гудков может войти в руководство партии, тогда как Собчак, баллотирующаяся от "Гражданской инициативы" на выборы президента, уже входит в федеральный политический партсовет. Как заявил Гудков, обновленная структура получит название "Партия перемен".

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