Зюганов отметил, что явка на выборах президента выше, чем обычно

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лидер КПРФ и глава штаба кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Геннадий Зюганов заявил, что явка на выборах 18 марта выше, чем обычно, но в ряде регионов зафиксированы нарушения.

"Сейчас мы внимательно отслеживаем ход выборов по всей стране. Явка выше, чем обычно, за исключением нескольких регионов. Активность довольно высокая на местах. Но в целом ряде регионов зафиксированы нарушения. Заходите на наш сайт, у нас есть все: и видеосъемка нарушений, и попытки выбросов, массовых вбросов бюллетеней на участках, допустим, в той же Башкирии… на Дальнем Востоке. Мы максимально обобщим все результаты, наш штаб вечером сегодня подведёт все итоги", — заявил Зюганов журналистам в воскресенье.

По его словам, КПРФ подала более 80 жалоб на освещение избирательной кампании. "Я не исключаю, что наш штаб, подводя предварительные итоги, официально обратится в прокуратуру с предложением рассмотреть в уголовном порядке нарушения тех, которые организовывали эти провокации", — заявил политик.

В воскресенье 18 марта в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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