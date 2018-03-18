НОМ направил в ЦИК 17 жалоб о нарушениях на выборах президента

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. "Национальный общественный мониторинг" направил в ЦИК 17 жалоб о нарушениях на выборах президента, факты которых подтвердили общественные наблюдатели, сообщил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"Проблемы, которые подтверждаем, по которым мы направили жалобы – 17", — сказал Коломойцев в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов".

Он также сообщил, что в настоящее время в обработке находится еще 217 сообщений.

Ранее сообщалось, что в НОМ поступило более 300 сообщений, половина из которых уже были квалифицированы как фейковые.

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