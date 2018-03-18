Волгоградские автомобилисты поддержали референдум о переводе часов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Около 50 автомобилей выстроились в форме гигантского циферблата, мотоциклисты выполняли роль стрелок — флешмоб на площади Павших Борцов в Волгограде проводился в поддержку референдума о переводе времени в регионе на час вперед, сообщил РИА Новости председатель городского внедорожного клуба "Сталинград Трофи" Алексей Тушнин.

В воскресенье, 18 марта, одновременно с выборами президента РФ проходит референдум о переводе времени в регионе на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет.

На избирательных участках жители региона получают два бюллетеня. Всего для областного референдума изготовлен 1 885 191 бюллетень, среди них – 259 609 штук для голосования с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБов).

"Флешмоб состоялся, в нем приняли участие более 50 автомобилей и мотоциклов… Мы не агитируем ни "за", ни "против" перевода стрелок часов, а привлекаем внимание жителей региона к этому референдуму", — пояснил Тушнин.

Вопрос перевода часов остается одним из самых острых в регионе на протяжении почти двух лет. Губернатор области Андрей Бочаров ранее поручил профильному комитету областной думы провести мониторинг общественного мнения и изучить комментарии специалистов по этому вопросу.

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