НОМ зафиксировал незначительные попытки кибератак на сайт из-за рубежа

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Незначительные попытки DDoS-атак сайта Национального общественного мониторинга (НОМ) были из-за рубежа, на работу сайта они не повлияли, заявила РИА Новости федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова.

Она пояснила, что НОМ принял все меры для отражения атак, поэтому система не дала сбоев.

"Небольшие DDoS-атаки были… Наш сайт работает, наша система работает. Мы считаем, что она выдержит любые возможные атаки. Даже не рекомендуем никому пытаться", — сказала Бабченкова.

"Мелкие попытки были и они есть, но они не повлияли на работу сайта", — добавила она.

Федеральный координатор уточнила, что атаки не были произведены из России. "Попытки были не из России. Большая география", — отметила собеседница агентства.

В воскресенье россияне выбирают президента. Национальный общественный мониторинг является наблюдателем на выборах.

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