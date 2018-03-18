Губернатор Владимирской области проголосовала вместе с замминистра спорта

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приняла участие в выборах президента, вместе с ней на участке голосовала замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, которая находится в командировке во Владимире, сообщает администрация региона.

Орлова и Паршикова проголосовали на избирательном участке № 378 в Доме культуры "Юрьевец" города Владимира.

Отвечая на вопросы журналистов, Светлана Орлова сказала, что пришла на выборы с хорошим настроением: "День сегодня не по-весеннему морозный, но очень солнечный. Как я вижу, на моём участке много желающих проголосовать. Что особенно радует — люди идут на выборы семьями. Будем ждать результатов".

По мнению Паршиковой, выборы президента – "очень важный день для каждого жителя России".

"Сегодня я, как житель Москвы, голосую у вас в связи со служебной необходимостью. Но могу заверить, что и все спортсмены, которые находятся на выезде, также сегодня принимают участие в выборах президента России. Например, наша сборная паралимпийцев в Корее голосует в российской дипмиссии", — подчеркнула замминистра.

Глава администрации Владимира Андрей Шохин провёл гостей по выставке-ярмарке, организованной для жителей микрорайона. На основном стенде в Доме культуры представлены сувениры и блюда из футбольного меню проекта "Владимир – культурная столица чемпионата мира по футболу".

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