Губернатор Владимирской области проголосовала вместе с замминистра спорта

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова приняла участие в выборах президента, вместе с ней на участке голосовала замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, которая находится в командировке во Владимире, сообщает администрация региона.
Орлова и Паршикова проголосовали на избирательном участке № 378 в Доме культуры "Юрьевец" города Владимира.
Отвечая на вопросы журналистов, Светлана Орлова сказала, что пришла на выборы с хорошим настроением: "День сегодня не по-весеннему морозный, но очень солнечный. Как я вижу, на моём участке много желающих проголосовать. Что особенно радует — люди идут на выборы семьями. Будем ждать результатов".
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента России.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента России.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 130 в Чите.
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 42 в Казани.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 76 в Москве. 18 марта 2018
По мнению Паршиковой, выборы президента – "очень важный день для каждого жителя России".
"Сегодня я, как житель Москвы, голосую у вас в связи со служебной необходимостью. Но могу заверить, что и все спортсмены, которые находятся на выезде, также сегодня принимают участие в выборах президента России. Например, наша сборная паралимпийцев в Корее голосует в российской дипмиссии", — подчеркнула замминистра.
Глава администрации Владимира Андрей Шохин провёл гостей по выставке-ярмарке, организованной для жителей микрорайона. На основном стенде в Доме культуры представлены сувениры и блюда из футбольного меню проекта "Владимир – культурная столица чемпионата мира по футболу".
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