Глава Минкавказа Кузнецов проголосовал на выборах президента в Москве

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов проголосовал в воскресенье на выборах президента России, сообщили в пресс-службе Минкавказа.

"Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, придя на один из избирательных участков в Москве, принял участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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