Наблюдатели из Китая рассказали, как проходят выборы в Смоленске

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

БРЯНСК, 18 мар – РИА Новости. Делегация наблюдателей из КНР посетила избирательные участки в Смоленске, где идет голосование на выборах президента России, и отметила демократичную обстановку, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

По словам собеседника агентства, в качестве международных наблюдателей в Смоленскую область прибыли делегации из Китайской народной республики и из Белоруссии.

"Шестеро представителей делегации КНР как международные наблюдатели начали работу с посещения общественного ситуативного центра, который организовала Общественная палата Смоленской области", — отметили в региональном правительстве.

Затем они посетили территориальную избирательную комиссию Ленинского района Смоленской области, а также несколько городских избирательных участков, в том числе те, где работают комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

"По их отзывам, голосование на участках в Смоленске проходит спокойно, в демократичной обстановке", — сказал собеседник агентства.

К полудню в Смоленской области проголосовали 200 тысяч 369 избирателей, что составляет 26,13% от общего их числа. Это больше, чем на выборах президента России в 2012 году, когда к этому часу на участки пришли 24,64% смоленских избирателей.

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