Сайт НОМ пытались атаковать из-за рубежа

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Незначительные попытки DDoS-атак сайта Национального общественного мониторинга (НОМ) были из-за рубежа, заявила РИА Новости федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова.

Она пояснила, что НОМ принял все меры для отражения атак, поэтому система не дала сбоев.

"Мелкие попытки были и они есть, но они не повлияли на работу сайта", — добавила она.

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