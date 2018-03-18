В Бурятии и Иркутской области закрылись избирательные участки

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 18 мар — РИА Новости. В Бурятии и Иркутской области все участки для голосования на выборах президента России завершили работу.

"Голосование завершено согласно установленному времени, начался подсчет голосов. Голосование прошло в штатном режиме", — сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

В день выборов в республике открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 тысяч 139 человек.

В Иркутской области в 20.00 по местному времени (15.00 мск) также закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов. По данным региональной избирательной комиссии, серьезных нарушений на выборах не отмечено.

По данным областного избиркома, 18 марта работали 1 тысяча 916 участков. В списки избирателей внесены 1 миллион 865 тысяч 247 человек.

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