Главный раввин России проголосовал на выборах президента

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в воскресенье принял участие в выборах президента РФ, отметив, что от участия в них зависит будущее всех граждан страны.

Берл Лазар проголосовал в 12.00 на избирательном участке номер 155, который находится по адресу Москва, Вадковский переулок, дом 3. Как и все избиратели, раввин подошел к столу для выдачи бюллетеней и передал свой паспорт члену избирательной комиссии. Сверив данные раввина со списком избирателей, сотрудник комиссии отдал ему бюллетень и предложил пройти в кабинку для голосования.

Проголосовав, раввин сказал, что сегодня у каждого есть возможность принять участие в выборе руководителя России и решать, какой страна будет завтра. Выборы, по его словам, являются одним из важнейших условий развития общества, и от участия в них зависит будущее всех граждан России.

"На мой взгляд, современная Россия является одним из самых привлекательных мест для развития еврейской общинной жизни. К сожалению, во многих регионах мира традиционные, основанные на религии ценности утратили свое значение, что привело к целому ряду негативных последствий. В России же мы видим обратный процесс: традиционные ценности укрепляются, связи между людьми, народами и общинами верующих становятся более тесными", — сказал Лазар.

Он выразил надежду, что россияне сумеют сохранить то единство, которое обеспечивает стабильность и процветание государства, и в будущем увидят "еще более впечатляющие результаты в этой и многих других областях".

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