СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Крымские татары принимают участие в выборах президента Российской Федерации, несмотря на прозвучавшие призывы их бойкотировать, заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Ранее лидеры признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа", покинувшие полуостров после его воссоединения с Россией и проживающие сейчас на Украине, обратились к крымским татарам с призывом проигнорировать выборы президента РФ.

"Те крымские татары, которые ощущают себя крымчанами, они действительно приходят и участвуют в голосовании, те же, кто выслушивает эти призывы меджлиса, это их право. Но я уверен, что по сравнению с 2014 годом таких людей стало значительно меньше. Я имею в виду тех, кто прислушивается к тому, что исходит от "специалистов" из соседнего государства", — сказал Малышев журналистам.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосуют на выборах президента России. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий.

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