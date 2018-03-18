Выборы президента России в Лондоне проходят под усиленной охраной полиции

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

ЛОНДОН, 18 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Выборы президента РФ в Лондоне проходят под усиленной охраной полиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Несколько полицейских патрулируют улицу Kensington Palace Gardens, на которой располагается здание посольства РФ. Кроме того, фургон с вооруженными полицейскими стоит у входа на участок.

К 12.00 к дверям посольства выстроилась очередь из граждан РФ, желающих проголосовать.

Несмотря на холод, люди приходят к участку. Многие приходят с маленьким детьми, их пропускают без очереди.

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