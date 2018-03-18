В Салониках в очереди на выборах президента России стоят сотни человек

АФИНЫ, 18 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Выборы президента России в Салониках (второй по величине город Греции) проходят при очень высокой явке избирателей: в очереди на участок для голосования стоят сотни человек, сообщил РИА Новости по телефону председатель участковой избирательной комиссии (УИК) 8078 — генеральный консул РФ в Салониках Александр Щербаков.
"На данный момент, на 14 часов по местному времени (15.00 мск) проголосовали более 820 человек. Явка намного выше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году", — сказал Щербаков.
По его словам, выборы проходят спокойно.
"Проблема только одна — то, что люди ждут в большой очереди. Наверное, человек 400 стоит", — сказал председатель УИК.
На сайте генконсульства опубликовано видео, на котором сотни людей ждут возможности проголосовать.
Высокая явка и в Александруполисе — проголосовали около 230 человек, сказала председатель УИК 8423 Юлиана Гайфутдинова. В Александруполисе отдельный избирательный участок создан впервые.
"Сейчас немного меньше стало людей по сравнению с утренними часами. Мы ожидаем, что после обеда избиратели вновь активно пойдут", — сказала Гайфутдинова.
В Афинах также растет очередь, и пришлось привлечь дополнительно сотрудников УИК, сообщили РИА Новости в УИК 8077.
"Явка превышает все ожидания. Очередь все увеличивается, желающих проголосовать все больше", — сообщили в УИК. Промежуточные данные о явке будут подведены в 15.00 по местному времени (16.00 мск).
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