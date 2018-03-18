В ЦИК объяснили хорошую явку активной позицией людей

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В ЦИК объясняют хорошую явку на выборах президента РФ активной жизненной позицией людей, хорошей работой властей по информированию о голосовании и большим числом молодежи.

"Действительно люди голосуют активнее, чем раньше. Есть несколько факторов, среди которых, когда человек задумывается о своём будущем, понимает, что выбор надо делать здесь и сейчас… В этой кампании и избирательная система, и исполнительная и законодательная власть проявили максимум уважения к избирателю и попытались убедить, что его голос очень важен", — сказал замглавы ЦИК Николай Булаев журналистам.

По его мнению, также на участки пришло много молодых людей. "После итогов выборов мы увидим, что очень активно проявляла себя молодежь", — сказал Булаев. "Когда я был на избирательном участке, видел много молодых людей. Пришли молодые люди с детьми, начиная с грудного возраста",- отметил он.

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