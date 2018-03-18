САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирком Саратовской области проверяет сообщение о вбросе бюллетеней на избирательном участке в центре Саратова, сообщил глава облизбиркома Владимир Писарюк.

"На участке № 117 якобы произошел вброс избирательных бюллетеней. Сейчас уже на данном участке находится представитель областной избирательной комиссии. Была и следственная группа, сейчас идет выяснение всех обстоятельств", — сказал Писарюк на пресс-конференции.

Он добавил, что итоги разбирательства будут озвучены позднее.

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