Около десятка алтайских "моржей" пришли голосовать в плавках и купальниках

Участники клуба моржей на голосовании президента РФ на избирательном участке в Барнауле. 18 марта 2018

Участники клуба моржей на голосовании президента РФ на избирательном участке в Барнауле. 18 марта 2018

БАРНАУЛ, 18 мар — РИА Новости. Около десяти членов клуба любителей марафонского зимнего плавания "Белые медведи" пришли в день выборов президента РФ на избирательный участок в плавках и купальниках, рассказал РИА Новости лидер алтайских "моржей" Александр Зеленецкий.

Это уже не первая подобная акция алтайских "моржей". Так, 4 марта 2012 года на выборах полуголые мужчины и женщины в купальниках поразили жителей Барнаула и избирательную комиссию своим видом.

"Мы в таком виде выходим на выборы уже десятый раз, и это число не окончательное, планируем на следующих выборах объединиться со всеми "моржами" Сибири и идти голосовать одновременно, каждый в своем городе, возможно, голосование произойдет в проруби", — сказал Зеленецкий.

© Sputnik / Андрей Луковский Перейти в фотобанк Участники клуба моржей перед голосованием на выборах президента РФ в Барнауле © Sputnik / Андрей Луковский Перейти в фотобанк Участники клуба моржей перед голосованием на выборах президента РФ в Барнауле

После голосования "моржи" вышли на площадку перед лицеем, и сделали несколько акробатических трюков, в том числе жонглируя мечами.

А после отправились на озеро Пионерское и совершили "президентский заплыв".

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