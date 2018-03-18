Аксакал деревни в Чувашии пришел голосовать с семьей из четырех поколений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Аксакал (старейшина) одной из деревень Чувашии пришел на выборы президента России с семьей, состоящей из четырех поколений, сообщило правительство республики.

"Отрадно, когда на выборах участвуют несколько поколений вместе. В единый день голосования один из аксакалов деревни Малые Арабузи – 93-летний Василий Маркиданов — пришел на выборы со своей семьей: супругой, дочерью, внуками и правнуками. Ветеран войны подчеркивает, что свой гражданский долг — голосовать за будущего президента страны, за будущее многонационального и многоконфессионального государства — долг каждого жителя России", — говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что правнучке старейшины, которая голосует впервые, потому что 18 лет ей исполнилось в марте, председатель участковой комиссии вручила памятный подарок.

В воскресенье проходят выборы президента РФ. В Чувашии в 08.00 мск открылись все 1177 избирательных участков, где должны проголосовать 934 тысячи человек. Как сообщает избирком, по данным на 12.00 мск явка составила 41,21%. На выборах президента в 2012 году явка в это время составляла 32,59%.

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