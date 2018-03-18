Наблюдатели попросят аннулировать результаты голосования в урне ВАО Москвы

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Московский штаб по наблюдению за выборами будет просить аннулировать результаты голосования в урне на избирательном участке 1204, куда, по словам наблюдателей, были вброшены два бюллетеня, сообщил руководитель видеоцентра общественного штаба по наблюдению в Москве, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Участок 1204 расположен по адресу: Зельев переулок, 11 (Восточный административный округ).

В ходе видеомоста с Общественной палатой РФ Шапошников сообщил, что наблюдатели посмотрели видеозапись инцидента несколько раз, и в руках у избирателя "заметили два бюллетеня".

"Сейчас группа разбора приняла решение обратиться в московскую городскую избирательную комиссию о том, чтобы по этой урне аннулировать результаты голосования", — сказал Шапошников.

По его словам, сразу же после того, как был зафиксирован инцидент, урна была опечатана, голосование в нее не производится.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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