В городе Билибино на Чукотке явка на выборах превысила 75%

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в городе Билибино (Чукотский автономный округ), рядом с которым расположена Билибинская АЭС, превысила 75%, сообщил РИА Новости официальный представитель госкорпорации "Росатом".

"По данным на 20.00 местного времени, в Билибине на избирательные участки пришло 77,45% от списочного состава избирателей", — сказал собеседник агентства.

Билибинская АЭС — единственная атомная электростанция, расположенная в зоне вечной мерзлоты. Станция состоит из четырех одинаковых энергоблоков общей электрической мощностью 48 МВт. АЭС вырабатывает как электрическую, так и тепловую энергию для теплоснабжения Билибино.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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