Памфилова не стала называть страны, откуда шли хакерские атаки на сайт ЦИК

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова не стала называть страны, откуда шли атаки на сайт ЦИК.

Ранее она сообщила, что ЦИК зафиксировал DDoS-атаку на сайт комиссии 18 марта ночью, источники атаки — 15 стран.

"Усугублять не хочу, называть не буду, справляемся", — сказала председатель комиссии журналистам.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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